La Juventus envisage de prolonger Paulo Dybala

Après avoir été tout proche d’un départ lors du dernier mercato estival, Paulo Dybala serait aujourd’hui plus enclin à lier son avenir à celui de la Juventus. Son contrat actuel expire en 2022 et la tendance serait à une prolongation de trois ans. C’est ce qu’a révélé la presse transalpine cette semaine et c’est ce qu’a confirmé ce samedi Fabio Paratici, le directeur sportif de la Vieille Dame.

Un salaire de 10M€ pour Dybala

En marge de la rencontre du championnat contre le Hellas Vérone, le responsable turinois a confirmé que « les pourparlers ont commencé en janvier », et que « dans les prochains mois, ils vont s’accélérer ». Les deux parties seraient déjà d’accord sur les différents contours de ce deal, comme le salaire que La Joya percevra. La Juve aurait accepté de s’aligner sur les 10M€ (par an) que Manchester United proposait à l’international albiceleste l’été dernier.