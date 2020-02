La Juventus aurait des vues sur Van Dijk pour le prochain mercato

Dans son histoire, la Juventus de Turin n’a encore jamais déboursé plus de 100M€ pour un joueur. L’été prochain, le club piémontais pourrait bien déroger à ses habitudes en allant chercher Virgil Van Dijk à Liverpool. Le tabloïd britannique The Sun a indiqué dans son édition de dimanche que les responsables bianconeri seraient disposés à payer jusqu’à 180M€ pour s’attacher les services de l'international néerlandais.

Van Dijk pourrait redevenir le défenseur le plus cher de l'histoire

Les champions d’Italie ne sont pas totalement convaincus par Matthijs De Ligt, la recrue phare du dernier mercato estival. Ils sont aussi conscients que Giorgio Chiellini n’a plus ses jambes de vingt ans et c’est pourquoi ils comptent renforcer ce secteur défensif. Et en la personne de Van Dijk, ils auraient ce qui se fait de mieux dans le circuit. Si ce transfert se concrétise, ce qui est loin d’être une certitude vu l’attachement qu’ont les Reds pour leur brillant arrière, Van Dijk redeviendrait le défenseur le plus couteux de l’histoire. Une étiquette qu’il a déjà détenue pendant 18 mois, avant de l’abandonner au profit de Harry Maguire (Manchester United).