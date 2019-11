La Juventus attend des offres de Dortmund pour Mandzukic et Emre Can

La Juventus de Turin a l’intention de dégraisser lors du prochain mercato hivernal. Et parmi les joueurs que les responsables bianconeri comptent absolument vendredi, il y a Mario Mandzukic et Emre Can. Ce duo n’entre absolument pas dans les petits papiers de Maurizio Sarri (cinq matches cette saison à eux deux) et l’idée est de réussir à les céder avant que leurs contrats respectifs n’arrivent à expiration.



Un club serait particulièrement intéressé par le recrutement de ces deux éléments, en l’occurrence le Borussia Dortmund. C’est ce que révèle ce vendredi Corriere di Torino. Soucieux de se renforcer, les vice-champions d’Allemagne devraient passer à l’offensive rapidement. Et c’est aussi ce qu’espèrent les Bianconeri, surtout après l’échec des pourparlers avec Manchester United pour l’international croate.

Le Borussia Dortmund pourrait débourser 40M€ pour le duo

Mandzukic et Emre Can connaissent très bien la Bundesliga allemande et pourraient donc vite s’y adapter. Le premier a évolué à Wolfsburg et au Bayern entre 2010 et 2014. Quant au second, il s’est surtout distingué au Bayer Leverkusen (2013-2014) avant de filer à Liverpool. L’acquisition de cette paire devrait couter au moins 40M€ aux représentants de la Ruhr.