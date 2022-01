La Juventus a une nouvelle cible pour son attaque

Alvaro Morata est actuellement convoité par le FC Barcelone et un transfert de l’international espagnol à l'occasion du mercato d'hiver n’est pas du tout à exclure. N’ayant pas l’intention de transformer son prêt en un mouvement définitif, les Bianconeri ne peuvent s’opposer à sa cession. Mais, en même temps, ils regardent de l'avant et ont déjà une idée sur celui qui pourrait le remplacer dans l’équipe.

La Juventus étudie plusieurs options

Les principales pistes mèneraient à Edinon Cavani et Mauro Icardi. Toutefois, ces deux dossiers se révèlent être assez compliqués et la Vieille Dame est obligée d’explorer d’autres alternatives. Selon La Gazzetta dello Sport, elle songerait à Divock Origi, l’attaquant remplaçant de Liverpool.

La même source indique que les premiers pas ont déjà été faits en sens et le Belge a des chances d’atterrir dans le Piémont. Du côté de LFC, Jurgen Klopp risque cependant de mettre son véto. Le coach allemand va être à court de solutions en attaque avec les départs à la CAN de Sadio Mané et de Mohamed Salah.