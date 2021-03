La Juventus a pris une décision pour Cristiano Ronaldo

L’avenir de Cristiano Ronaldo se situe toujours à la Juventus. Sous contrat avec les champions d'Italie jusqu’en 2022, le génie portugais est parti pour honorer ce bail. Des rumeurs, apparues dans la presse italienne, ont récemment fait part d’un désengagement mais elles seraient sans fondement. C’est ce que vient d’affirmer Fabio Paratici, le directeur sportif de la Vieille Dame.

« Un match ne remet pas en question notre projet »

Dimanche, et à la suite de la défaite surprise des Bianconeri contre Bénévento en Serie A, le dirigeant turinois a assuré qu’il était nullement question de se séparer de la vedette de l’équipe. «Nous avons décidé de garder Cristiano Ronaldo. Il est le meilleur joueur du monde et nous tenons bon, a-t-il confié. Nous avons un projet que nous avons commencé à partir de la saison dernière, un match ne changera ni notre point de vue ni notre stratégie. Cette ligne se poursuit et nous sommes très satisfaits de ce que nous avons fait, nous allons donc continuer à travailler pour nous améliorer. »

Le nom de Ronaldo a circulé à Madrid en vue d’un potentiel come-back dans son ancienne maison. Zinédine Zidane, le coach merengue, avait alimenté à sa façon les bruits des coulisses en suggérant qu’il n’était pas impossible que l’ancien maitre des lieux revienne. Par ailleurs, Andrea Pirlo, a aussi laissé planer légèrement le doute au sujet du quintuple Ballon d’Or en indiquant que ce n’est qu’à la fin de la saison qu’on évaluera son cas.

Pirlo : "Je suis inquiet"