La Juventus a ciblé le remplaçant de Ronaldo

Même si officiellement il n’y a pas encore de pourparlers entamés en ce sens, la direction de la Juventus commence à se préparer à l’après-Cristiano Ronaldo. Les Bianconeri explorent les possibilités de renfort dans le secteur offensif dans le cas où le Portugais venait à les quitter d’ici la fin du mercato.

Plusieurs grands noms proposés à la Juve

D’après les révélations faites par Gianluca Di Marzio, plusieurs noms ont été proposés au board turinois, tels que Pierre-Emerick Aubameyang, Antoine Griezmann et Alexandre Lacazette. Des pistes auxquelles on n’a pas donné suite, car la priorité est de miser sur un jeune attaquant pour préparer l’avenir. Et celui qui correspond le mieux à ce profil aux yeux de Massimiliano Allegri c’est Moise Kean, l’avant-centre d’Everton. Le coach toscan connait très bien cet élément puisque c’est lui qui l’avait lancé chez les pros en 2017.

Kean pourrait donc effectuer son come-back chez les Bianconeri. Et si cette option ne se concrétise pas, il existe des solutions alternatives. Gianluca Scamacca, l’attaquant international espoir italien, plait aussi aux Piémontais. A noter aussi que Mauro Icardi a toujours des partisans du côté de l’Allianz Stadium. Cependant, l’Argentin ne souhaite pas quitter son club parisien et il y a donc peu de chances pour que son come-back en Serie A prenne forme.