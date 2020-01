La Juve confirme la possibilité d'un échange Kurzawa - De Sciglio

L'échange potentiel entre Layvin Kurzawa et le Turinois Mattia De Sciglio est sur toutes les lèvres. Après le coach piémontais Maurizio Sarri, c'est le directeur sportif de la Juve Fabio Paratici qui a évoqué ce dossier, admettant que les négociations existent avec le PSG et que le transfert est probable : « C'est une opportunité pour les deux clubs. Nous verrons dans les prochains jours ».

Le dossier Emre Can évoqué

Le dirigeant de la Vieille Dame en a profité pour évoquer l'avenir d'Emre Can, lui aussi sur le départ et qui pourrait arriver au Borussia Dortmund avant la fin du mois selon différents médias : « C'est un milieu de terrain important, l'un des meilleurs d'Europe. Nous sommes heureux s'il reste, mais s'il y a une opportunité qui nous rend heureux, nous évaluerons. S'il part, il ne sera pas remplacé », a-t-il confié à Sky Italia.