La grosse inquiétude de Luka Modric

Luka Modric va bientôt arriver au terme de son contrat avec le Real Madrid. Bien que faisant partie des cadres de cette prestigieuse formation, le Ballon d’Or 2018 n’est pas du tout sûr de poursuivre son parcours avec les Merengue. Même si les discussions pour une prolongation restent en cours, le Croate craint d’être poussé vers la sortie. C’est ce qu’a révélé Eduardo Inda, le rédacteur en chef, d’Okdiario lors de l’émission El Chiringuito.

« On a beaucoup parlé et le joueur est inquiet car Madrid ne l'a pas contacté. Cela fait un moment (que le dossier est ouvert), mais l'affaire n'a plus été évoquée et s'est arrêtée. Je fais référence à un grand joueur, un Ballon d'Or, un joueur exemplaire sur le terrain et c'est Luka Modric. Il est inquiet, il est confus. Après le match à Paris, toutes les prolongations se sont arrêtées net parce qu'il y a un malaise dans les hauteurs du Bernabéu à cause du jeu de l'équipe. »

Âgé de 36 ans, Modric fait partie des joueurs les plus anciens de l’effectif madrilène. Il y évolue depuis dix ans. Il y totalise de 511 rencontres. Avec Carvajal, Nacho et Benzema, il fait partie des quatre joueurs ayant participé à la conquête des quatre dernières Ligue des Champions du club.