La Fiorentina s'offre Christian Kouamé (Genoa)

La Fiorentina fait feu de tout bois en cette fin de Mercato. Après avoir enregistré les arrivées du défenseur brésilien Igor (SPAL) et du milieu de terrain ghanéen Alfred Duncan (Sassuolo),(22 ans). Auteur de prestations remarquées ces deux dernières saisons sous la tunique du Genoa (13 buts et 13 passes décisives en 55 matchs de Serie A), l'attaquant international ivoirien s'est engagé sous la forme d'un prêt de six mois assorti d'une option d'achat obligatoire et d'un contrat de trois ans. Un joli coup pour le club de Franck Ribéry, qui met ainsi la main sur l'un des joueurs les plus prometteurs du championnat à son poste.