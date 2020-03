Comme chaque année, la Direction Nationale du contrôle de gestion (DNCG) a publié son rapport répertoriant les bénéfices et pertes enregistrés par les clubs français. Celui-ci concerne l'exercice 2018-19. Et c'est l'Olympique de Marseille qui présente les chiffres les plus alarmants.

L'OM plus mauvais élève en Ligue 1

Le gendarme financier du football français a enregistré des pertes estimées à 91,4 millions d'euros. Lille (-66,5 M€) et Bordeaux (-25,7 M€) suivraient le club phocéen en termes de pertes. A contrario, le Paris Saint-Germain (+27,6 M€) et Toulouse (+10,2 M€) sont les deux meilleurs élèves du championnat de France. Ce rapport confirme donc que situations financières et sportives peuvent être complètement distinctes, comme le démontrent les cas de l'OM donc, mais aussi du Téfécé, lanterne rouge de Ligue 1. Il explique par ailleurs la prudence extrême du club phocéen sur le marché des transferts. Une politique qui a pu crisper les amoureux de l'OM ces derniers mois.