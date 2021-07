La confidence de Guardiola sur le recrutement de City

Antoine Griezman ? Erling Haaland ? Harry Kane ? Pep Guardiola calme le jeu et refroidit les ardeurs des supporters de City. Le manager espagnol du club des Eastlands confie qu'il y a "plus de chances" que son club ne signe pas un attaquant cet été que de le voir dépenser énormément sur un numéro 9 de renom. Et ce, même si le champion d'Angleterre en titre doit investir dans un nouveau numéro neuf lors de ce marché des transferts, afin de pallier au départ de Sergio Aguero, en fin de contrat en juin dernier et qui a signé au Barça.

"Un attaquant ? C'est impossible"

"Au prix où ça coûte, nous n'allons pas acheter d'attaquant, c'est impossible, nous ne pouvons pas nous le permettre. C'est impossible. Tous les clubs sont en difficulté financière, nous ne sommes pas une exception. Nous avons Gabriel [Jesus], Ferran [Torres] qui a été incroyable à ce poste, nous avons de jeunes joueurs dans l'académie, nous jouons plusieurs fois avec un faux neuf. Je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être que nous allons acheter mais peut-être que nous n'allons pas acheter un attaquant pour la saison prochaine. Aujourd'hui, il y a plus de chances que nous n'achetions pas d'attaquant pour la prochaine saison", a tonné Guardiola au micro de Tv3.

