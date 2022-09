Erling Haaland vient tout juste de signer à Manchester City, où il a réussi des débuts éclatants. Les meilleurs débuts même jamais effectués par une recrue en Premier League, en termes de statistiques. Avec ce démarrage en force, on pensait le Norvégien parti pour rester de très longues années chez les Sky Blues. Mais, il s’avère que ce n’est pas vraiment ce qu’il a en tête.

Haaland prêt à jouer en France ?

Son père, Alf-Inge, vient d’indiquer qu’il ne compte pas s’éterniser en Angleterre. "Je crois qu'Erling veut tester ses capacités dans chaque championnat majeur, a-t-il déclaré au Sunday Times. Il peut rester dans chaque pays pendant 3-4 ans maximum. Il a fait deux ans et demi en Allemagne, et ensuite deux ans et demi en Angleterre. Et puis l’Espagne. Et pourquoi pas l’Italie et la France, après ? (rires) Mais, ce n'est pas certain."

S’il rejoint la Ligue 1, on peut imaginer que le PSG est la seule destination possible pour le goleador scandinave. Une perspective qui a de quoi intéresser le club champion de France, d’autant plus que Haaland figurait sur leurs tablettes il n’y a pas si longtemps.

Paris s’était intéressé à la star de City, mais la réciproque n’est pas vraie. Haaland Sr a révélé les pistes qui ont été prises en considération par son fils avant qu’il ne s’engage avec les Eastlands. "Le Real Madrid était le troisième choix d'Erling, derrière Man City et le Bayern Munich, cet été", a-t-il confié.