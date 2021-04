La bonne affaire Mandi, Villarreal tient la corde

A deux mois de la fin de son contrat avec le Betis Séville, Aïssa Mandi voit les pistes se multiplier. La dernière en date, qui conduit le défenseur international algérien à Villarreal, paraît particulièrement sérieuse. Selon le quotidien sportif espagnol AS, le champion d'Afrique serait proche d'un accord global avec le sous-marin jaune. Avec à son compteur plus de 200 matchs en Liga, l'ancien Rémois pourrait ainsi quitter son club actuel pour rejoindre sans indemnité de transfert l'un de ses principaux rivaux pour les dernières places européennes, en Ligue Europa et en Ligue Europa Conférence. Foot Mercato évoque ce mercredi un contrat de quatre ans, qui attendrait Aïssa Mandi (29 ans) dans le club coaché par Unai Emery. Egalement annoncé ces dernières semaines à l'Inter Milan ou à l'Olympique Lyonnais, le Fennec resterait donc en Liga. Affaire à suivre.