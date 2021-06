Zinedine Zidane ne passera pas de la Liga à la Ligue 2. Même s'il est désormais libre de tout engagement depuis son départ du Real Madrid, le champion du monde 1998 n'a pour l'heure pas décidé s'il reprendra place sur un banc dès la saison prochaine. En attendant, c'est un autre membre de sa famille qui va reprendre du service puisque Enzo Zidane s'est engagé pour une saison avec Rodez.



Le fils ainé de Véronique et Zinedine Zidane était libre depuis le mois d'octobre dernier et son échec du côté d'Alméria. Le milieu offensif de vingt-six ans a d'ailleurs bien du mal depuis plusieurs années et enchaîne les clubs sans parvenir à s'y imposer. Cette incursion en Ligue 2 sera en tout cas une grande première pour lui puisqu'il n'a encore jamais évolué en France.

Le RAF a le privilège de vous annoncer l'arrivée de 𝐄𝐧𝐳𝐨 𝐙𝐢𝐝𝐚𝐧𝐞 sous les couleurs Sang & Or 🔥





Avec le Rodez Aveyron Football, il espère retrouver des sensations et permettre à sa nouvelle écurie de bien figurer dans l'antichambre de la Ligue 1.