L2 : Jean à la relance à Lens

En disposant de Niort samedi après-midi, Lens s’est assuré de passer les fêtes de Noël en qualité de leader de Ligue 2. Mais comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, le club nordiste a officialisé l’arrivée de Corentin Jean durant le Mercato hivernal. L’attaquant de poche a été prêté par Toulouse jusqu’à la fin de la saison avec une option d’achat. « Ça fait un moment que les discussions avec le Racing ont débuté, a avoué le joueur sur le site lensois. Je n’ai pas hésité, je voulais venir dans ce club. A Toulouse, c’était un peu compliqué pour moi après ma grosse blessure.Le RC Lens était la bonne pioche. Ce club a de l’ambition et on sent un certain engouement autour de lui. C’est le projet qu'il me fallait ! » Victime d’une rupture des ligaments croisés en mars 2019, l’ancien attaquant de Monaco et Troyes a repris le chemin de l’entraînement fin novembre et va donc tenter de relancer une carrière qui fait clairement du surplace.