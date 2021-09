L1 : Messi, Gerson, Camavinga... Le bilan du mercato français

Au moment de faire le bilan de ce mercato d'été, comment ne pas commencer par le Paris Saint-Germain ? Ces dernières semaines, les vice-champions de France l'an dernier ont frappé fort, très fort. En recrutant notamment Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, mais surtout Lionel Messi, le club de la capitale a une nouvelle fois dépensé sans compter pour s'offrir un été de rêve. L'arrivée du sextuple Ballon d'Or devrait notamment permettre au PSG de passer un nouveau cap sur l'échiquier mondial et de rêver encore plus grand en Ligue des Champions. Avec des moyens bien plus restreints, d'autres grands clubs français ont bien bossé durant ces dernières semaines et ont donc été actifs, à l'image de Marseille et Rennes.

Marseille et Rennes particulièrement actifs



Grâce à de nombreux départs en fin de contrat, Pablo Longoria a pu jouer au bâtisseur lors de ce mercato pour tenter d'offrir à Jorge Sampaoli une équipe capable de jouer sur plusieurs tableaux. Gerson, Cengiz Ünder, Mattéo Guendouzi, William Saliba, Konrad De la Fuente et d'autres ont en tout déjà amené un certain renouveau en terre phocéenne. La seule petite ombre au tableau, l'absence d'un concurrent de poids à Arkadiusz Milik. Le 31 août ne s'étant pas passé comme prévu pour le président espagnol... De son côté, Rennes a également affirmé ses ambitions avec un mercato prometteur (Loïc Badé, Gaëtan Laborde, Baptiste Santamaria, Kamaldeen Sulemana...), malgré la perte d'Eduardo Camavinga, qui va changer de dimension en signant au Real Madrid.

Des retouches pour Lyon et Monaco

Parmi les clubs ambitieux en Ligue 1, Nice s'est également illustré avec un mercato intéressant (Andy Delort, Mario Lemina, Justin Kluivert, Calvin Stengs...) qui va permettre à Christophe Galtier de construire quelque chose sur la Côte d'Azur.Avec Jérôme Boateng, Emerson et Xherdan Shaqiri, l'équipe de Peter Bosz a fini fort et devra désormais répondre sur le terrain. Pour les Monégasques, Myron Boadu, Jean Lucas et Alexander Nübel vont offrir de nouvelles solutions à Niko Kovac. Les retours en France de Kévin Gameiro (Strasbourg) et Adil Rami (Troyes) seront également à suivre de près. En revanche, Bordeaux et Lille ont plutôt déçu lors de ce mercato.