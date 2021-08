L1 : Marseille, Lyon... Ces clubs français qui veulent encore se renforcer

Rennes sur Laborde, mercato terminé à Lyon ?

De nombreux mouvements attendus à Bordeaux

Affaires à faire. Si la Ligue 1 nous a parfois habitué à des fins de mercatos calmes, ce mardi 31 août 2021 semble mal parti pour l'être. En effet, de gros clubs français sont prêts à agiter les prochaines heures, avant que le marché des transferts ne ferme ses portes jusqu'à janvier prochain. Parmi eux, l'Olympique de Marseille, déjà très actif cet été.Entre de possibles départs (Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara notamment) et des arrivées espérées (un attaquant pour suppléer Arkadiusz Milik), le président phocéen ne devrait pas chômer, alors qu'Amine Harit n'a pas encore été officialisé.Auteur également d'un mercato mouvementé, Rennes devrait encore animer ce dernier jour. Désireux d'accueillir un nouvel élément offensif, le club breton devrait obtenir la signature de Gaëtan Laborde (Montpellier), alors que le départ d'Eduardo Camavinga au Real Madrid pourrait avoir des conséquences sur une ultime arrivée. Pour sa part, Lyon cherche au moins un attaquant pour satisfaire Peter Bosz.Reste à savoir si le club de Jean-Michel Aulas arrivera à réaliser un coup dans les dernières heures du mercato.De son côté, le Paris Saint-Germain, qui cherche avant tout à vendre, ne devrait pas faire de nouvelles folies, à moins d'un peu probable retournement de situation concernant Kylian Mbappé.En effet, les Girondins espèrent encore vendre quelques éléments (Mexer et Hwang Ui-jo entre autres) pour réduire leur masse salariale, mais également se renforcer. D'après L'Equipe, le club de Gérard Lopez imaginait quatre arrivées d'ici 23h59. Enfin, les cas de Randal Kolo Muani (Nantes) et Romain Faivre (Brest) pourraient changer la donne pour ces deux formations si les joueurs venaient à partir.