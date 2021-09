L1: Jérôme Boateng, libre, passe sa visite médicale à Lyon

Mercredi matin, une conférence de presse était déjà annoncée par l'OL pour l'après-midi. Libre de tout contrat, l'ex-joueur du Bayern Munich peut signer après la date limite de fin du mercato mais doit s'engager avant jeudi pour pouvoir disputer la Ligue Europa. Cette arrivée de dernière minute mettra un terme à la campagne de recrutement difficile de l'OL qui a semblé subir les évènements plus qu'il ne les a anticipés.

🚨 Rendez-vous ce mercredi après-midi à partir de 15h00 pour une une conférence de presse

en présence de @JM_Aulas, Vincent Ponsot et @Juninhope08 ! #OLPLAY 👉 https://t.co/4uI49QDd3L pic.twitter.com/5lzoQhceOb — OLTV (@OLTV_officiel) September 1, 2021

Né à Berlin, Boateng (1,90 m) fêtera ses 33 ans le 3 septembre. Il compte 76 sélections avec la Mannschaft (1 but) avec laquelle il a été sacré champion du monde au Brésil (2014). Formé au Hertha Berlin, il a quitté le club berlinois en 2007 pour Hambourg (2007-2010) avant de rejoindre Manchester City (2010-2011) puis le Bayern où il vient de passer dix ans (363 matches, 10 buts). Avec le club bavarois, le joueur s'est forgé un riche palmarès avec neuf titres consécutifs en Bundesliga de 2013 à 2021, cinq coupes et cinq Supercoupes d'Allemagne, deux Ligues des champions (2013, 2020), deux Supercoupes de l'UEFA (2013, 2020) et deux Coupes du monde des clubs (2013, 2020).

Boateng a également gagné la coupe d'Angleterre avec Manchester City (2011). Le nouveau défenseur central de l'OL a livré une saison 2020-2021 pleine en participant à 39 matches avec le Bayern la saison dernière, toutes compétitions confondues. Il viendra renforcer un secteur défensif lyonnais à la peine depuis la pré-saison et le début du Championnat de France, compétition dans laquelle le club rhodanien (9e du classement) a déjà encaissé sept buts en quatre journées.

Jusqu'à présent, Lyon comptait seulement sur l'international belge Jason Denayer, à peine rétabli du Covid-19, le vétéran Damien Da Silva (33 ans), arrivé libre de Rennes et exclu vendredi à Nantes (1-0), ainsi que deux jeunes du centre de formation, Castello Lukeba et Sinaly Diomandé. Un contingent qui semble insuffisant pour que l'équipe soit compétitive en L1 et en Ligue Europa, compétition où l'OL espère atteindre les demi-finales.

De son côté, le Brésilien Marcelo Guedes (34 ans), lui aussi défenseur central, a été écarté de l'effectif pour un comportement inapproprié après la déroute à Angers (3-0), le 15 août. Aligné samedi avec la réserve en National 2 (4e division), il a encore deux ans de contrat avec l'Olympique lyonnais qui tente de négocier une rupture et a pour l'heure refusé une offre venue de Turquie avec le club d'Adana Demirspor.