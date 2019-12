L1 : Enfin le dénouement pour Lihadji ?

Après des mois à être tenus en haleine, les supporters de l’Olympique de Marseille vont-ils enfin pouvoir respirer concernant l’avenir d’Isaac Lihadji ? D’après La Provence, il semblerait bien que oui. Le quotidien régional annonce que l’international français U20 et le club marseillais sont enfin parvenu à un accord concernant la signature d’un premier contrat professionnel. Les discussions qui durent depuis de long mois auraient abouti sur la base d’un contrat de trois ans, une offre « cohérente » d’après un proche du dossier cité par La Provence. La signature de minot était l’un des dossiers chauds de l’OM puisque de nombreux clubs européens s’étaient positionnés. Ayant un bail aspirant jusqu’au 30 juin prochain, Lihadji aurait pu partir libre comme l’air dans six mois, sans que son club formateur ne touche un centime. Mais il semble désormais certain que ce ne soit pas la route que l’ailier français a choisi de suivre.