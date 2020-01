Mbappé : « A la fin de saison, nous verrons »

Les rumeurs liant l’attaquant du PSG aux Merenque ne cessent en fait jamais véritablement. Mais, interrogé par la BBC, le champion du monde a tenu à repousser le sujet d’au moins quelques mois. « Nous sommes en janvier. Imaginez que je réponde à votre question et que je dise quelque chose. Tout le monde en parlerait et ce ne serait pas bon pour le PSG, a-t-il expliqué. Je suis au PSG et je suis à 100 % avec le club.Je pense au club parce qu'il m'a aidé. Je suis venu ici à 18 ans. J'avais du talent mais je n'étais pas une superstar. Maintenant, grâce au PSG et à l'équipe de France, je suis une superstar. »L’ancien Monégasque ne semble pour autant pas fermer la porte au club espagnol. « Je dois rester calme et rester concentré sur le PSG. Après cela, à la fin de la saison, nous verrons. Mais, maintenant, je suis concentré sur mon jeu ». Une fin de saison qui pourrait être riche en émotions pour la star française, qui voit grand. «Ce serait pas mal ! », a-t-il lancé lundi soir, en marge du lancement de son association caritative « Inspired by KM ». C’est tout le mal qu’on lui souhaite…