Kylian Mbappé (PSG) au Real Madrid ? Ce n’est qu’une question de temps pour Vadim Vasilyev

Kylian Mbappé fait actuellement les beaux jours du PSG. Il y est lié jusqu’en 2022 et des discussions pour une prolongation pourraient même être entamées prochainement. Malgré cette réalité, le nom du natif de Bondy continue d’alimenter la rubrique des transferts. L’international français est toujours annoncé comme possible future recrue du Real Madrid, où Zinedine Zidane lui fait constamment les yeux doux. Ce mariage finira-t-il par se concrétiser ? À en croire Vadim Vasilyev, il n’y a aucun doute à ce sujet.



Dans un entretien accordé au Parisien, l’ex vice-président de l’AS Monaco, qui avait fait signer à Mbappé son premier contrat professionnel, a fait savoir que le départ du champion du monde à Madrid est destiné à se produire tôt ou tard : « Oui, il va rejoindre le Real Madrid. Quand ? Je ne sais rien, mais ça semble inéluctable. Ce club compte beaucoup à ses yeux ». L’ancien bras droit de Rybolovlev se rappelle des négociations d’il y a deux ans lorsque le géant espagnol est venu taper à la porte monégasque et que la star française a tourné le dos aux champions d’Europe en titre pour rejoindre Paris : « La proposition madrilène était plus intéressante pour Monaco. Il m’a dit : « Vadim, au fond de moi, je sens que c’est trop tôt. Je n’ai joué qu’un an dans mon pays. Je suis parisien, je ne veux pas quitter mon pays comme ça. Je veux devenir un grand joueur ici. Le Real, ça attendra ». C’est une preuve d’intelligence. Chapeau ».

Vasilyev : « Le PSG peut encore garder Mbappé un an »

Tout en affirmant que Mbappé va finir par s’engager avec le club de son cœur, Vasilyev a indiqué que Paris avait les cartes en main pour conserver son joyau pendant au moins une année de plus : « Je le crois qu’ils vont le garder. C’est la vedette du club, avec Neymar. Il est le meilleur joueur français. Financièrement, Paris est armé pour le conserver ». Et en la personne de Leonardo, les Parisiens possèderaient le bon dirigeant pour rester ambitieux et ne pas se laisser affaiblir par les autres cadors européens. Vasilyev valide : « Une des meilleures décisions du club a d’ailleurs été de le rappeler. Il a la compétence nécessaire et une légitimité incontestable ».