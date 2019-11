Kurzawa, De Sciglio, Draxler... Le PSG planche sur son Mercato hivernal

Le Mercato hivernal n'est pas encore lancé, mais le Paris Saint-Germain commence déjà à sérieusement y réfléchir. En effet, dans son édition du jour, L'Equipe croit savoir que le club de la Capitale envisagerait de se renforcer sur certains postes précis. Leonardo, le directeur sportif du PSG, qui ne s'est plus adressé devant la presse depuis le 6 novembre dernier, sait visiblement sur quel pied danser. Le Brésilien de 50 ans plancherait en coulisses. En effet, le champion de France en titre et actuel leader de Ligue 1 souhaite recruter un latéral, mais également un milieu de terrain créatif, à dominante offensive. Différentes short-lists existeraient déjà, alors que le nom de l'arrière turinois Mattia De Sciglio (27 ans) revient d'ailleurs, ces derniers temps, du côté de Paris. Le principal intéressé, qui peut également jouer à gauche, ne serait visiblement pas contre l'idée de rejoindre le PSG, dès janvier.

Meunier aurait bien voulu prolonger son bail au PSG

A ce poste, Thomas Meunier ne serait pas contre le fait de prolonger son bail, mais pour le moment, ses dirigeants ne donneraient pas suite. Sa prestation contre Lille (2-0), ce vendredi, n'aurait pas forcément joué en sa faveur. Quant aux interrogations au sujet du potentiel de Colin Dagba (21 ans), qui vient pourtant tout juste de signer un nouveau contrat jusqu'en 2024, elles se poursuivraient. En revanche, le défenseur Layvin Kurzawa (27 ans), en fin de contrat en juin prochain et qui possède quelques pistes dans le Top 6 anglais et au Milan AC pour aller chercher du temps de jeu dès cet hiver, ou encore le milieu de terrain Julian Draxler (26 ans), pourtant bon à Brest (2-1) puis contre Lille vendredi, ne semblent pas assurés d'un avenir certain du côté du Paris Saint-Germain. Leandro Paredes ferait également partie des joueurs pouvant partir dès janvier.