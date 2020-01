Krzystof Piatek (Milan) en route pour le Hertha Berlin

Alors qu’il était annoncé en Angleterre, Krzystof Piatek va finalement partir à la découverte de la Bundesliga Allemagne. Sky Sport Italia indique que tout est ficelé entre l’AC Milan et le club berlinois du Hertha. L’indemnité de transfert s’élèverait à 27M€ (plus bonus). Jamais le Hertha n’avait déboursé autant pour un joueur dans son histoire. Le précédent record datait d’il y a à peine quelques jours avec l’acquisition du Lyonnais Lucas Tousart pour 25M€. Tottenham voulait un prêt de Piatek

Piatek, dont le temps de jeu à San Siro s’est considérablement réduit ces dernières semaines, était proche de s’engager avec Tottenham. Mais, il n’y a pas eu d’accord trouvé avec les Spurs car ces derniers espéraient un prêt avec option d'achat. Une solution qui n’arrangeait pas l’AC Milan, qui voulait du cash quitte à céder son élément pour une somme inférieure à celle qu’ils avaient dépensé il y a un an pour cet élément.