Koundé à Chelsea, accord trouvé

Le prototype du défenseur central du futur. Voilà comment est qualifié Jules Koundé par Xavi. Malheureusement pour l’entraîneur du FC Barcelone, le joueur du FC Séville ne rejoindra pas la Catalogne cette saison. Joan Laporta l’a même affirmé.

« Chelsea l’a déjà signé », a répondu le président des Blaugranas à un supporter à l’occasion du stage de préparation effectué par l’équipe espagnole aux Etats-Unis, rapportent les médias espagnols.

Cette même presse suppose que les propos du patron du Barça n’étaient pas à prendre au sérieux, comme une forme d’intox utilisée parfois dans des affaires de transferts.

Une défense prometteuse

The Times assure de son côté que les Blues et leurs homologues andalous sont tombés d’accord sur un contrat de cinq ans et 60 millions d’euros pour que l’ancien Bordelais, 23 ans, porte le maillot de Chelsea.

¿Laporta ya da por perdido a Koundé? 📌Así se lo ha comentado a Esteban Flores, un aficionado que le ha preguntado en el hall del Hotel Palms, al que le ha dicho que se va al Chelsea. 👉🏻 @tjuanmarti Dentro video 👇🏻 pic.twitter.com/VcIr8A9Se1 — Relevo (@relevo) July 21, 2022

A Chelsea, Jules Koundé pourrait être associé en défense centrale à Kalidou Koulibaly arrivé de Naples et à Thiago Silva. Ce qui pourrait faire oublier les départs d’Antonio Rüdiger (Real Madrid) et Andreas Christensen (FC Barcelone).

En attendant, l'international français a rejoint ses coéquipiers du FC Séville partis en stage au Portugal.