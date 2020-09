Kolarov débarque à l'Inter Milan

Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, l'arrivée d'Aleksandar Kolarov en provenance de l'AS Rome vient d'être officialisée par l'Inter Milan. Le défenseur serbe est arrivé en Lombardie ce mardi et y a passé sa visite médicale avec succès avant de s'engager au sein du club lombard. À 35 ans, le défenseur va découvrir sa troisième formation en Serie A après la Lazio et l'AS Rome, où il vient de passer trois saisons. Les Nerazzurri auraient versé la bagatelle d'un millions d'euros aux Gialorossi pour cette acquisition, plus 500000€ d’éventuels bonus, selon les médias transalpins. L'Inter s'offre donc un défenseur solide et expérimenté et qui compte, accessoirement, parmi les meilleurs tireurs de coup franc en activité actuellement en Europe.