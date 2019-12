Klopp (Liverpool) explique pourquoi il n’a pas de Français dans son effectif

Depuis Mamadou Sakho (2013-2017), aucun footballeur français n’a évolué sous la mythique tunique rouge de Liverpool. Et l'ancien défenseur du PSG était le seul de la décennie dans ce cas si on exclut le réserviste David N’Gog (2008-2011). Une vraie anomalie, sachant que tous les autres grands clubs d’Outre-Manche ont vu passer dans leurs rangs des joueurs émanant d’Hexagone. Les stars tricolores sont-elles marginalisées du côté de la Mersey ? Jurgen Klopp, le manager de cette formation, a pourtant assuré que non.

Klopp fan de Mbappé et Griezmann

Dans un entretien accordé à Canal+, le célèbre technicien allemand a affirmé qu’il n’y a qu’une seule chose qui l’empêche de miser sur les talents français, à savoir le prix. « Nous aimerions avoir un joueur Français. Mais certains sont trop chers pour nous, a-t-il reconnu. Pourquoi nous n'en avons pas dans notre équipe? Pas de raison particulière. Kylian joue pour le PSG, Griezmann est à Barcelone. Bien sûr, vous savez à quel point votre équipe est forte. Nous aimerions vraiment avoir un Français. Mais certains sont trop chers ». Pour information, le transfuge français le plus cher qui a jamais évolué à Anfield c’est Djibril Cissé, recruté pour 20M€ en 2004.