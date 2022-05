Klopp inquiet de l’arrivée de Haaland à Man City

Si le mystère demeure entier en ce qui concerne Kylian Mbappé, il a été levé mardi dans le dossier Erling Haaland. Repéré en début de semaine à Manchester pour y passer sa visite médicale, l'avant-centre norvégien a finalement été officiellement annoncé comme un nouveau Skyblue dès la saison prochaine. Pour les rivaux du club mancunien, l'arrivée du "Cyborg" n'est pas une bonne nouvelle, et Jürgen Klopp l'a aisément reconnu. Principal concurrent de Manchester City du côté de la Premier League, Liverpool sait que la lutte sera d'autant plus compliquée pour lui avec un Erling Haaland à gérer par sa défense. L'entraîneur des Reds n'a d'ailleurs pas caché sa crainte mardi soir en conférence de presse, après la victoire des siens à Aston Villa (1-2, 33e journée). "Malheureusement, c'est une très bonne signature." Selon Klopp, ce recrutement va "énormément" profiter à City.

"Un véritable monstre"

Et le stratège allemand de rentrer un peu plus dans les détails concernant le jeu mancunien et le rôle à venir de Haaland. "Ils ont une façon particulière de jouer et je pense que Erling va se rendre compte qu'il peut marquer beaucoup de buts en se plaçant au deuxième poteau, là où il aime être. Il va adorer ça. C'est un véritable monstre."