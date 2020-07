Klopp espère la venue de Thiago à Liverpool

Discret sur le marché des transferts depuis un bon moment, Liverpool pourrait bien passer à l’offensive dans les prochains jours et s’offrir un nouveau visage. Son manager Jurgen Klopp espère un renfort en milieu de terrain, afin de préserver de l’émulation dans son secteur. Et son dévolu se serait porté vers Thiago Alcantara, l’international espagnol du Bayern. Selon le quotidien allemand Bild, le manager des Reds aurait même signifié à ses dirigeants que c’est le transfuge qu’il voulait à tout prix en cette période estivale.

Le Bayern ouvert à un transfert

Thiago a encore un an de contrat du côté de Munich. Cependant, il espère relever un nouveau challenge dès cette année et ses responsables bavarois ne sont pas opposés à cette idée. La seule condition émise c’est que le club acquéreur s’aligne sur le prix demandé pour ses services, qui est de 35M€. Outre Liverpool, Manchester United songerait à lui actuellement. Avec les moyens dont disposent les Reds et le poids qu’a Klopp au sein du club, on peut cependant imaginer que les champions d’Angleterre sont mieux placés pour faire signer l’ancien barcelonais. Surtout après avoir manqué le recrutement de Timo Werner (parti à Leipzig). Un joueur que le coach allemand avait également coché dans sa liste des joueurs à enrôler.