Khaled Adenon résilie son contrat avec Al-Wahda

Khaled Adenon n'est plus un joueur d'Al-Wahda. Le défenseur international béninois a annoncé vendredi son départ d'Al-Wahda (L1 saoudienne), où il était arrivé l'été dernier en provenance d'Amiens. « Pour des raisons professionnelles, nous sommes convenus à mettre fin à mon contrat avec le club Saoudien (Al-Wahda FC). Je me sens à nouveau prêt à rebondir pour un nouveau challenge », indique le natif d'Abobo sur sa page Facebook. A 34 ans, le quart-finaliste de la CAN 2019 se retrouve sur le marché.