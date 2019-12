Kevin de Bruyne "veut toujours faire mieux"

L’excellent Kevin De Bruyne a un contrat avec Manchester City qui court jusqu’en 2023. S’il y en a qui se demandaient s’il compte rester chez les Eastlands jusqu’à cette date, la réponse ne fait désormais aucun doute. Le milieu de terrain belge pourrait même y achever sa carrière. C’est ce qu’a suggéré son père Herwig au micro de TalkSport : « Il adore être ici. Tout, là où il vit, le club, la ville - il aime Manchester City. C'est incroyable de voir votre fils avoir un rêve dès son plus jeune âge et le réaliser ensuite, surtout en Angleterre et dans un championnat qu’il apprécie beaucoup ».

De Bruyne veut monter encore plus haut



De Bruyne (28 ans) est considéré aujourd’hui comme l’un des tous meilleurs footballeurs Outre-Manche. Mais, sera-t-il un jour une référence mondiale, un joueur capable par exemple d’aller chercher le prestigieux Ballon d’Or, alors que jusqu’ici son meilleur classement à ce prix est 9e (en 2018) ? Son père ne se prononce pas sur ce sujet, mais il promet que l’ascension de Kevin est encore loin d’être terminée. « Nous avons toujours su qu'il jouerait en pro, mais nous n'étions pas du tout sûrs qu'il allait monter si haut (…) Et pour lui, ce n'est jamais assez bon. Il veut toujours faire mieux, il voudra toujours faire encore plus jusqu'à la fin de sa carrière», a affirmé De Bruyne Sr. Cela promet, et c’est Manchester City et sa sélection des Diables Rouges qui doivent s’en frotter les mains principalement.