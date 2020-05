Kevin De Bruyne prêt à prolonger avec Manchester City

Après avoir suggéré il y a un mois qu’il serait enclin à relever un nouveau challenge si Manchester City n’était pas requalifié en Ligue des Champions, Kevin De Bruyne est revenu à de meilleurs sentiments. À en croire ce que rapporte Goal UK, l’international belge serait ouvert à une prolongation de contrat et les discussions dans cette optique devraient commencer très prochainement. Une nouvelle qui a de quoi rassurer tous les fans des Sky Blues, surtout lorsqu’on connait le rôle important qu’a KDB au sein de l’équipe de Pep Guardiola.

De Bruyne ne voit aucune raison de partir

De Bruyne (28 ans) aurait déjà conversé avec ses responsables et ces derniers lui ont fait part de leur optimisme par rapport à la levée d’interdiction en Europe. Les Citizens sont même certains que leur décision en appel portera ses fruits. Le milieu de terrain a encore un contrat de trois ans dans le Nord-Ouest d’Angleterre. Rien ne presse pour un nouveau bail, mais il se dit prêt à prolonger dès maintenant car il est content dans ce club et sa famille se sent très bien à Manchester. Pour rappel, il était arrivé à City en 2015 contre un montant record pour le club à l’époque de 76M€. Il a depuis disputé 248 rencontres, marqué 60 buts et offert 100 passes décisives pour cette formation.