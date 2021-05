Moise Kean veut rester au PSG et ne s'en est jamais caché. Récemment, l'attaquant italien prêté par Everton avait clamé haut et fort son envie de rester à Paris au-delà de sa période de prêt. Via son compte Instagram, le buteur parisien, auteur d'une saison satisfaisante, affirmait qu'il se voyait poursuivre son odyssée francilienne et Carlo Ancelotti, le manager des Toffees, est disposé à accéder à sa requête.

"S'il veut rester au PSG..."

"S’il veut rester au Paris Saint-Germain, la seule option c’est de trouver un accord avec le PSG, a expliqué l'Italien dans des propos relayés par le Guardian. Je ne veux pas avoir des joueurs dans mon équipe qui sont malheureux. Donc s’il y en a qui sont malheureux de rester ici, ils peuvent demander à partir. Je veux des joueurs qui veulent rester à Everton et faire partie du projet."

"C’est pareil pour tous les joueurs. Il n’y a aucun joueur que je peux forcer à rester. C’est ce que je leur ai dit récemment. Ils le savent. Si quelqu’un n’est pas heureux, il peut partir. Un joueur malheureux ne sera pas une bonne chose dans notre projet. Je ne veux pas citer d’autres joueurs, mais pour la plupart, leur implication dans les matches n’était pas bonne, c’était inacceptable", a ajouté Ancelotti.