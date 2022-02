Katumbi annonce son retour au TP Mazembe, Tshibangu dément !

Parti cet été à Anderlecht, Isaac Tshibangu va-t-il prochainement revenir au TP Mazembe ? C'est du moins ce qu'a laissé entendre nul autre que le président des Corbeaux, Moïse Katumbi, dans une interview accordée à Canal+ Afrique et relayée sur le site officiel du club. Désireux de défendre le projet de Super Ligue africaine, le dirigeant y voyait une possibilité de retenir ou faire revenir les joueurs formés (ou postformés) à Lubumbashi, tels Isaac Tshibangu. « Notre problème n’est pas de former pour vendre. Notre mission est de former ces jeunes afin qu’ils restent au pays. C’est à ce moment-là que la Super Ligue devient importante. Isaac Tshibangu m’a appelé récemment en disant qu’il veut revenir, a glissé le boss du TP Mazembe. Il n’est pas le seul, il y a des joueurs (nombreux) qui sont partis et demandent à revenir parce qu’ils constatent s’être trompés en croyant trouver mieux ailleurs… »

Problème : Moïse Katumbi n'a visiblement pas demandé son avis à son ex-joueur avant de l'afficher ainsi dans une intervention officielle. C'est pour cela que l'intéressé a pris la plume et posté un long message sur sa page Facebook officielle afin de réaffirmer son implication sans réserve au sein de son club actuel. « J'appartiens depuis l'été dernier au RSCA, club belge au sein duquel je suis sous contrat jusqu'en 2024, je m'y sens bien, travaille chaque jour pour progresser, y trouver ma place et prouver au club qu'il a eu raison de me faire confiance », écrit le joueur de 18 ans, qui n'envisage pas un retour prochain sous la tunique noire et blanche. « Si l'avenir m'offrait un jour l'occasion de venir jouer à nouveau dans mon pays ou au sein du TP Mazembe, j'en serai fier et honoré mais à court et moyen terme, cela ne fait pas partie de ma carrière. » Moïse Katumbi va devoir trouver d'autres candidats au retour.