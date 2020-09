Kanté reste la priorité de l'Inter Milan

Est-ce la solide prestation de N’Golo Kanté avec l’Equipe de France lors de la rencontre contre la Suède (1-0) qui a fini par convaincre l’Inter que le sociétaire de Chelsea est l’homme qu’il faut pour son milieu de terrain ? Possible. Toujours est-il que les responsables intéristes se montrent de plus en plus pressants sur ce dossier et une offre pour le recrutement de l’international tricolore pourrait très vite être transmise, si l’on fie à ce que révèle ce lundi le site italien de Calciomercato.

Conte prêt à tout pour Kanté

Le prix de Kanté se situe aux alentours de 65M€. Une somme conséquente et que les Lombards ne sont pas en mesure de payer. Piero Ausilio, leur directeur sportif, ayant reconnu dernièrement qu’il n’y aura pas de « gros » transfert durant le mercato en cours en raison d’un budget réduite. En revanche, ce que l’Inter peut faire, c’est proposer un montage en incluant plusieurs de ses joueurs. Et c’est l’option qui serait justement privilégiée en interne. Les « sacrifiés » pourraient être Joao Mario, Ivan Perisic et/ou Dalbert Henrique. Antonio Conte, l’entraineur de l’équipe, n’aurait aucun souci à se séparer de ce trio si c’est pour faire venir à San Siro celui qui lui a tant brillé sous ses ordres chez les Blues lors de la période de 2016-2018. Affaire à suivre.