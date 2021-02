Kane, mauvaise nouvelle pour le PSG

L'arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain a donné des idées à certains. Proche de l'Argentin du temps où ce dernier entraînait Tottenham, Harry Kane n'a jamais coupé le contact. Une relation qui a fait émerger l'idée d'une possible venue de l'international anglais du côté de la Porte d'Auteuil. Ce dimanche, les spéculations entourant l'avenir du Spur ont pris du plomb dans l'aile. Il ne devrait pas quitter Tottenham au terme de cette saison.

Harry Kane devrait ainsi rester une année de plus dans son club fétiche. Selon The Telegraph, l'avant-centre des Three Lions anglais serait tout simplement hors de prix. Alors que Tottenham a fixé un montant exorbitant de 173 M€ pour son joueur, les acheteurs potentiels se comptent sur les doigts d'une main. Parmi eux, le PSG a pour le moment d'autres chats à fouetter et se concentre sur le dossier Mbappé. Celui de Lionel Messi pourrait suivre.

Sous contrat avec les Spurs jusqu'en juin 2024, Harry Kane ne semble donc pas prêt de quitter Wembley, d'autant que la concurrence d'Erling Haaland, beaucoup moins cher (environ 90 M€) et plus jeune, sera difficile à contrer.