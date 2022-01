Kamara agace l’OM

Il existe le feuilleton Kylian Mbappé au PSG, celui d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone, et à un degré moindre, l’affaire Boubacar Kamara à l’OM. Comme ses deux compatriotes, le milieu de terrain français arrivera en fin de contrat le 30 juin prochain et n’a encore rien décidé sur son avenir. Le sujet, maintes fois abordé, a encore été évoqué ce jeudi lors d’une conférence de presse consacrée, entre autres, à la présentation de Sead Kolasinac, dernière recrue de l’OM. Pablo Longoria a livré l’état d’esprit du club au sujet de la prolongation éventuelle du joueur de 22 ans.

Longoria fâché contre Kamara

« On a beaucoup discuté, il y a un respect mutuel et la logique finira par s'imposer », a déclaré le président du club marseillais, cité par Le Phocéen. « On va voir la décision pour juin. Pour le club, ce n’est pas agréable d’avoir des joueurs en fin de contrat », poursuit-il, relayé par le site officiel de l’OM. Il ne lui est surtout pas agréable de voir Boubacar Kamara encore hésiter en ayant très probablement refusé les propositions formulées par les dirigeants provençaux. Le perdre sans récupérer une indemnité de transfert a de quoi agacer.