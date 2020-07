Kalidou Koulibaly prêt à continuer avec Naples

Kalidou Koulibaly est annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines. Des cadors de la Premier League sont à ses trousses et il y aurait prétendument de fortes chances pour qu’il relève un nouveau défi à partir de la saison prochaine. Pourtant, l’international sénégalais n’a rien demandé à ses responsables. Et, surtout, il est prêt à inscrire sur la durée avec les Partenopei, voire même y achever sa carrière. C’est ce qu’il a confié dans un long entretien accordé à La Gazzetta dello Sport : « Dans le football, on ne sait jamais ce qui se passe. Je n'ai jamais parlé au club à propos d’un départ, a-t-il assuré. Si nous devons trouver une solution, nous la trouverons, mais je n'ai jamais parlé du mercato. J'ai également lu dans les journaux des choses sur mon futur. Mais je veux seulement penser à jouer, je suis à 100% de Napoli et ça me dérange d'être cité, tous les jours, dans tel ou tel club. Nous verrons ce que le président décidera s’il me propose de prolonger le contrat, ce qui me permettrait donc de terminer ma carrière ici ».

Koulibaly ne veut « tromper personne »

Le vice-champion d’Afrique reste donc très attaché à la formation phare du sud de l’Italie. Continuer à s’y produire jusqu’à ce qu’il raccroche les crampons pourrait éventuellement l’intéresser, mais il ne veut cependant donner aucune promesse aux tifosi. « Je n’exclus pas un séjour à vie à Naples. Mais je ne veux tromper personne, a précisé le défenseur de 29 ans. Nous savons comment les choses se passent dans le football. Peut-être que vous dites que vous restez à vie et en fin de compte vous êtes vendu. Je dis donc aux fans que je donnerai 200 à 300% tout le temps que je porterai cette tunique. J'ai une relation spéciale avec le peuple de Naples, un sentiment pur ». Pour rappel, le contrat actuel de Koulibaly avec Napoli expire en 2023. Son président a fixé à 100M€ le prix pour son départ.