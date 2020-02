Si de nombreuses stars du foot envisagent une carrière d'entraîneur pour leur reconversion, d'autres anciennes gloires se projettent plutôt dans un costume de dirigeant. Ricardo Kaka en fait partie. Le Ballon d'Or 2007 a décidé de prendre ce virage pour entamer sa nouvelle vie. Et il a un modèle clair : Leonardo. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain est tenu en haute estime par son ancien poulain, qu'il avait connu du côté de l'AC Milan. Par leurs parcours, leur image et leur personnalité, les deux Brésiliens ont beaucoup de points communs. À tel point que Kaka a reconnu vouloir se former aux côtés de Leonardo, au PSG.

Kaka aimerait apprendre aux côtés de Leonardo au PSG

« Devenir un jour directeur sportif ? Oui, j’aimerais davantage un rôle de ce type : directeur sportif ou dirigeant. C’est ce que j’envisage pour le futur », a-t-il expliqué dans des propos accordés à l’ AFP . « Je parle beaucoup avec Leonardo. C’est un très bon directeur sportif, il me donne beaucoup de conseils pour mon après-carrière. Est-ce ça me tenterait de faire un stage d’apprentissage à Paris avec lui ? Peut-être ! On va voir, je vais lui demander (rires) », a conclu Kaka. Un appel du pied de l'ancien milieu offensif de la Seleçao, âgé de 37 ans aujourd'hui.