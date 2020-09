Kai Havertz (Leverkusen) en route pour Chelsea

Ce n’est plus qu’une question d’heures avant que Kai Havertz ne lie son avenir à celui de Chelsea. Pressenti depuis plusieurs jours, ce transfert est sur le point de se concrétiser vu que le jeune ailier allemand a quitté le stage de sa sélection nationale pour rallier Londres. C’est ce que révèle le site du quotidien Bild. Il devrait passer dès ce vendredi la visite médicale préalable à son engagement avec les Blues. Un transfert qui rapporterait 100M€ (bonus compris) à son club actuel de Leverkusen.

La folie dépensière de Chelsea

Avec la signature de Havertz, Chelsea réaliserait un autre grand coup sur le marché des transferts cet été. Le club anglais a déjà déboursé plus de 150M€ en renforts (Werner, Chilwell et Ziyech), sans compter les recrues récupérées gratuitement (Thiago Silva et Sarr). S’ils bouclent le dossier de la pépite allemande, ils connaitront leur intersaison la plus dépensière de l’ère Roman Abramovitch après celle de 2017 (260M€ investis). Sachant que le mercato en cours, le record pourrait d’ailleurs bien être battu.