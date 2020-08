Kai Havertz à Chelsea, c’est presque fait !

Le feuilleton Kai Havertz est sur le point de s’achever. L’international allemand s’apprête à quitter sa formation du Bayer Leverkusen pour celle de Chelsea. À en croire le célèbre quotidien Bild, les deux clubs concernés se sont entendus sur un deal et dont le montant pourrait avoisiner les 100M€. Les Blues paieraient dès cet été 80M€, puis ajouteraient 20M€ en guise de bonus si la jeune pépite venait à remplir son objectif en terme de rendement et de résultats collectifs en Ligue des Champions.

L’été de tous les records pour Chelsea

Pour Chelsea, il s’agit d’un sacré investissement. Un de plus en cette année 2020. Les Londoniens ont déjà déboursé 100M€ pour s’attacher les services de Hakim Ziyech et de Timo Werner. Au total, les dirigeants auront déboursé trois fois plus que lors du précédent mercato. Avec ces efforts importants, ils espèrent que la formation de Frank Lampard poursuivra sa progression et pourra de nouveau se mêler à la course au titre en Premier League.