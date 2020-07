Juventus : Vers une prolongation de contrat pour Paulo Dybala

La Juventus Turin a l'ambition d'assurer son futur à moyen terme. Indispensable à une équipe loin d'avoir pu atteindre sa plénitude sur le plan collectif, Paulo Dybala pourrait étendre son contrat chez les champions de Serie A. La Juventus est prête à prolonger le contrat de Paulo Dybala jusqu'en juin 2025, faisant de lui le visage du club et futur capitaine. Selon Tuttosport, les négociations avec son agent sont parvenues à une conclusion positive et un accord est attendu en août, juste avant la reprise des rencontres de la Ligue des champions.

Dybala, prochain capitaine de la Juve ? Pour rappel, Paulo Dybala avait été très proche de rejoindre Tottenham lors du dernier mercato estival, et avait finalement continué au sein du club turinois. Le natif de Laguna Larga est probablement le meilleur joueur de la Juve cette saison sous la direction de Maurizio Sarri. Désormais âgé de 26 ans, il a inscrit 17 buts et délivré 13 passes décisives en 41 matchs toutes compétitions confondues au cours de l'exercice actuel. Son contrat expirant en 2022, il s'agira donc d'une prolongation de trois ans avec une amélioration de salaire. En plus de cela, Dybala deviendra le véritable "visage" du club dans son image de marque et sa publicité, avec un rôle de futur capitaine de l'équipe, selon le média. Actuellement, alors que Giorgio Chiellini n'est pas encore à son top niveau, c'est Leonardo Bonucci qui possède le brassard de capitaine de la Vieille Dame.