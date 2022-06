Si en France, les possibles retrouvailles entre Paul Pogba et la Juventus ne convainquent pas tout le monde, de l’autre côté des Alpes, on est en revanche certain que ça serait une bonne idée. C’est ce que pense Alessandro Del Piero, la légende bianconera, et aussi Wojciech Szczesny, le gardien de l’équipe.

« Pogba est toujours l’un des meilleurs joueurs au monde »



Szczesny est au club depuis longtemps. Mais pas suffisamment pour avoir eu la chance de jouer avec l’international français, puisqu’il est arrivé à Turin un an après le départ de La Pioche (en 2017). Néanmoins, il est persuadé que l’acquisition de Pogba ne peut qu’être une bonne chose pour l’équipe piémontaise. "Je serais heureux de voir Pogba revenir à la Juventus, il a fait de grandes choses quand il était ici, il serait un excellent ajout à l'équipe", a confié le Polonais dans un entretien au Sun.



"Il a de bons souvenirs de Turin. Quand il est en forme, il est toujours l'un des meilleurs au monde", a poursuivi Szczesny, répondant ainsi à ceux qui considèrent le Français comme un « has been ».



Il n’y a pas que Pogba que Szczesny espère voir revenir. Il croise aussi les doigts pour qu’Aaron Ramsey ait une nouvelle chance avec la Vieille Dame. Le Gallois a été envoyé en prêt aux Rangers la saison dernière. "Oui, je les prendrais tous les deux s’ils sont en forme. Un Aaron en forme est un très bon joueur", a-t-il déclaré au sujet de celui qu’il a aussi côtoyé à Arsenal.