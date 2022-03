Faute d’accord trouvé avec la direction du club, Paulo Dybala va quitter la Juventus de Turin l’été prochain. Pour la suite de sa carrière, La Joya se verrait bien prendre la direction de Paris. Selon Foot Mercato, l’international argentin ne serait pas insensible à l’idée de signer avec le prestigieux club français.

Dybala a fait le premier pas

La source affirme que Dybala a toujours été attiré par le projet parisien. Ses compatriotes Angel Di Maria et Lionel Messi ont dû très certainement le lui vanter lors de leurs différentes retrouvailles en sélection. Le joueur aurait ainsi exprimé à son entourage son intérêt par rapport à cette destination. Et maintenant qu’il est certain de ne plus continuer à Turin, il aimerait bien savoir si cette envie peut être réciproque. Pour l’instant, aucune discussion n’a encore été entamée en vue d’un transfert.



Si le PSG décide de se positionner sur Dybala, il risque d’être confronté à une rude concurrence. En effet, plusieurs clubs européens ont déjà exprimé leur désir de faire signer l’ex-Palermitain. Les deux clubs de Milan, mais aussi Tottenham et l’Atlético Madrid sont les écuries en question.