Juventus Turin : Vlahovic est dans le "plus grand club d'Italie"

"Il a fait tant de choses pour moi et je lui en serai éternellement reconnaissant. La Fiorentina m'a bien accueilli à mon arrivée et j'ai toujours essayé de donner le meilleur de moi-même, en étant professionnel jusqu'au bout", a clamé Vlahovic.

"Je ferai de mon mieux pour aller loin"

"Le maillot numéro 7 ne représente rien. Tous les chiffres sont importants ici. Je l'ai choisi parce que c'est le plus proche du numéro 9" (porté par Alvaro Morata, ndlr).



🗣” 𝘑𝘶𝘷𝘦𝘯𝘵𝘶𝘴 𝘪𝘴 𝘢 𝘨𝘭𝘰𝘳𝘪𝘰𝘶𝘴 𝘤𝘭𝘶𝘣 𝘢𝘯𝘥 𝘐'𝘮 𝘳𝘦𝘢𝘥𝘺 𝘵𝘰 𝘨𝘪𝘷𝘦 𝘮𝘺 𝘢𝘭𝘭 𝘧𝘰𝘳 𝘵𝘩𝘦 𝘵𝘦𝘢𝘮." ⚪️⚫️💪

A recap of #DV7’s first press conference 🗞⤵️



— JuventusFC (@juventusfcen) February 1, 2022

J'essaie de travailler dur et de me concentrer sur moi-même. J'essaie d'être concentré à tout moment, je ne sais pas où j'irai, mais je ferai de mon mieux pour aller loin", a affirmé le natif de Belgrade, qui découvrira la Ligue des Champions à l'occasion de la double confrontation face au Villarreal d'Unai Emery en huitièmes de finales (22 février, 16 mars).

