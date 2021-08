Ce n’est qu’une question d’heures avant que le divorce entre Cristiano Ronaldo et la Juventus ne soit consommé. S’il y avait un doute concernant l’avenir de la star portugaise, il vient d’être définitivement levé. L’intéressé s’est présenté ce vendredi au centre d’entrainement du club mais c’était uniquement pour faire ses adieux à ses coéquipiers et vider son casier dans le vestiaire.

Le point du non-retour est atteint

Le journaliste Gianluca Di Marzio affirme que CR7 a quitté la Continassa au bout de 40 minutes sans s’entrainer et il n’est pas prévu qu’il y retourne plus tard. Autrement dit, son histoire avec la Vieille Dame touche à sa fin et un nouveau chapitre devrait s’ouvrir du côté de Manchester City. Avec les Sky Blues, il convient cependant de trouver un accord. C’est loin d’être fait, aussi bien en ce qui concerne les termes personnels du contrat que par rapport à l’indemnité de transfert qui sera versée à la Juve.



Ronaldo aura donc passé trois saisons à Turin. Des années durant lesquelles il a conquis deux Scudetti. Sur le plan personnel, il a inscrit 81 buts en Serie A, finissant une fois meilleur réalisateur du championnat. Et au total, il aura mis plus de 100 buts avec les Bianconeri. Son passage dans le Piémont reste donc largement positif, même si la C1 manque au palmarès.