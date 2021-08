Juventus Turin : Ronaldo écarte un retour au Real Madrid

"Je reste concentré sur ma carrière"

Par un message laconique posté sur son compte Twitter, Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, a rapidement dissipé la rumeur quant à un possible retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid, ce mardi. "Cristiano est une légende du Real Madrid, et il a tout mon amour et mon respect. Mais je n'ai jamais envisagé de le recruter. On regarde devant", a indiqué le technicien italien., une compétition dont il est le meilleur buteur historique avec 135 buts inscrits.

Obligé de prendre position face aux rumeurs, Ronaldo, sous contrat avec la Juventus Turin jusqu'en 2022, a regretté le manque de respect affiché par la presse à son égard, "en tant qu'homme et joueur". "Mon histoire au Real Madrid est écrite. C'est enregistré. En mots et en chiffres, en trophées et en titres, en records et en gros titres", a-t-il écrit sur son compte Instagram.

Puis, il a effectué une nette mise au point avec la récente rumeur venue d'Espagne, qui indiquait que Carlo Ancelotti désirait le faire revenir au Real Madrid, d'après l'émission El Chiringuito. : "Au-delà de cet épisode en Espagne, il y a eu de fréquentes histoires m'associant à un certain nombre de clubs dans de nombreux championnats différents, sans que personne ne se soucie jamais d'essayer de découvrir la vérité. Je brise mon silence maintenant pour dire que je ne peux pas permettre aux gens de continuer à jouer avec mon nom. Je reste concentré sur ma carrière et dans mon travail, engagé et préparé à tous les défis auxquels je dois faire face. Tout le reste? Tout le reste n'est que discours."