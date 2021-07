Comme c’est le cas à chaque été ou presque, le nom de Paul Pogba est mentionné dans plusieurs grands clubs européens. La Pioche a été citée comme possible recrue du PSG, et aussi de la Juventus Turin. La touche avec le club francilien n’a pas encore été démentie. En revanche, pour ce qui est de la Vieille Dame, il semblerait que le bruit est sans le moindre fondement. Fabio Paratici, l’ancien directeur bianconero, a indiqué qu’il n’a jamais été question pour la Juve de récupérer son ancien sociétaire.

Pogba n’a « jamais été proche d’un retour »



Celui qui officie désormais comme directeur sportif de Tottenham s’est exprimé dans une longue interview à Sky Italia. Il a abordé de nombreux sujets, dont celui de l’international français. « Pogba à la Juventus ? Nous aimons toujours beaucoup les joueurs que nous avons eus par le passé. Paul est arrivé à 18 ans, il a grandi avec nous et c'était une grande satisfaction de le voir réussir. Cette affection fait partie de la relation qui existe toujours entre Pogba et la Juventus. Cela dit, je pense que c'est très difficile (de le faire revenir) et il n'y a jamais eu un moment où nous avons été proches de le reprendre. »



Pogba a, pour rappel, passé quatre années à Turin. C’était la meilleure période de sa carrière en club, symbolisée par un total de 34 buts inscrits en 178 matches joués et aussi quatre Scudetti remportés. Sa cession a rapporté 105M€ au prestigieux club italien.