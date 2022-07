Juventus Turin : Pogba est "très heureux de revenir à la maison"

"A Manchester, j'ai grandi, j'ai appris, je suis devenu un homme"

Un retour 6 ans après son transfert de la Juventus Turin à Manchester United. De nouveau élément de la Vieille Dame, Paul Pogba a été présenté à la presse, ce mardi. Le milieu international français a justifié son choix de revenir à Turin, où il a brillé entre 2012 et 2016, remportant quatre titres de champion consécutifs en Serie A (2013, 2014, 2015, 2016) ainsi que deux Coupes d'Italie (2015, 2016) et deux Supercoupes d'Italie (2013, 2015).Vous avez vu comment les gens m'ont reçu, c'était plus qu'un rêve pour moi", a-t-il estimé.Après deux ans sans titre, la Juve pourra compter sur un joueur motivé, alors que la Vieille Dame a perdu de sa superbe en étant écartée du top 3 en Italie ces deux dernières saisons et s'est montrée incapable d'atteindre les quarts de finale de la Ligue des Champions depuis 2019. Massimiliano Allegri, qui a entraîné Pogba entre 2014 et 2016, a été la cible d'éloges. "J'ai toujours eu un bon rapport avec lui, et cette année, avant de venir, nous nous sommes parlé. J'ai vécu tant de belles années., a glissé le champion du monde 2018.Interrogé concernant un éventuel mauvais choix d'avoir pris la direction de Manchester United il y a 6 ans, Pogba a répondu par la négative avec nuance. "a-t-il assuré.Toutefois, il a également mis en avant une certaine instabilité du côté d'Old Trafford : "Quand une équipe change d’entraîneur chaque année, c'est difficile de s’y retrouver. Ensuite, j'ai eu des blessures et je n'avais pas le rythme que j'avais avant. Je n’avais plus le même rythme que quand je jouais 90 minutes à chaque match., a reconnu celui qui, désormais, est "un autre Pogba". Il sera attendu lors du premier match de préparation de la Vieille Dame, programmé le vendredi 22 juillet, contre le club mexicain des Chivas de Guadalajara.