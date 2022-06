Juventus Turin : Le départ de Dybala officialisé

Morata et Bernardeschi s'en vont aussi

Fin de l'histoire entre la Juventus Turin et Paulo Dybala. Après 7 années passées sous le maillot de la Vieille Dame, 293 matchs disputés, pour 115 buts et 48 passes décisives, ainsi que 12 titres glanés, l'Argentin va changer d'air. Cela a été officialisé dans un communiqué publié par le quatrième du dernier exercice de Serie A., peut-on lire.L'ancien élément de Palerme pourrait ne pas changer de pays cependant, et rester en Italie.. Deux autres départs ont été officialisés par la Juve : celui d'Alvaro Morata, prêté par l'Atlético ces deux dernières saisons, qui s'en va avec un bilan de 32 réalisations en 92 matchs, et est sous contrat avec les Colchoneros jusqu'en 2023 ; et également celui de Federico Bernardeschi, qui évoluait au club depuis 2017.