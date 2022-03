Éliminée pour la troisième fois de suite dès les 8es de finale de la Ligue des Champions, la Juventus a choisi de mettre toutes les chances de son côté pour que ce fiasco ne se reproduise plus. Le club piémontais a déjà commencé à travailler sur les contours de l’effectif pour la saison à venir, se payant même un premier renfort. A en croire La Gazzetta dello Sport, le recrutement d’Antonio Rudiger, l’arrière central de Chelsea, a été finalisé.

La Juventus prête à dépouiller Chelsea

Rudiger n’a plus que trois mois de contrat chez les Blues et les Bianconeri ont réussi à s’entendre avec lui en lui proposant des conditions financières très avantageuses. L’Allemand touchera 6.5M€ par an sur une période de quatre ans. Il ne sera pas dépaysé en Italie, puisqu’il a déjà évolué dans ce championnat. Entre 2015 et 2017, il a porté les couleurs de l’AS Roma.



Rudiger pourrait ne pas être le seul joueur de Chelsea à s’engager en faveur de la Vieille Dame. Le club italien travaille aussi sur la signature de l’international azzurro, Jorginho. L’offre salariale est identique à celle proposée à son coéquipier. Par ailleurs, Hakim Ziyech et Christian Pulisic sont également suivis de près.